В Тамбовской области пойдет под суд житель Борисоглебска, по вине которого погибли водитель и пассажир скутера

Двое мужчин погибли на месте

В Уваровской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Борисоглебска, который обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, ночью 17 октября прошлого года 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по улице Большая Садовая Уварово по направлению выезда в сторону Тамбова. Около 0 часов 50 минут, превысив установленное ограничение скорости на данном участке дороги, мужчина сбил движущийся впереди электроскутер. В результате ДТП водитель электроскутера и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области