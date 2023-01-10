В 17 тамбовских автобусах оказались неисправны системы отопления

Перевозчикам сообщили, то их пассажиры могут мерзнуть

Специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» проверили исправность отопительных приборов в салонах общественного транспорта.

Из 100 проинспектированных автобусов в 17 выявлены нарушения работы систем отопления, в результате температура в салоне может снижаться.

- В адрес фирм-перевозчиков направлены письменные обращения для принятия мер в кратчайшие сроки, - сообщают в администрации города Тамбова.

Напомним, что по вопросам обслуживания пассажиров на маршрутах города Тамбова можно обращаться в МБУ «Пассажирские перевозки» по телефонам: 53-04-23 или 53-04-78 (круглосуточно).

Фото администрации города Тамбова