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НовостиОбщество10 января 2023 11:09

В 17 тамбовских автобусах оказались неисправны системы отопления

В областном центре проверили, как обогреваются салоны пассажирского транспорта
Марина МАКОВЛЕВА
Перевозчикам сообщили, то их пассажиры могут мерзнуть

Перевозчикам сообщили, то их пассажиры могут мерзнуть

Специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» проверили исправность отопительных приборов в салонах общественного транспорта.

Из 100 проинспектированных автобусов в 17 выявлены нарушения работы систем отопления, в результате температура в салоне может снижаться.

- В адрес фирм-перевозчиков направлены письменные обращения для принятия мер в кратчайшие сроки, - сообщают в администрации города Тамбова.

Напомним, что по вопросам обслуживания пассажиров на маршрутах города Тамбова можно обращаться в МБУ «Пассажирские перевозки» по телефонам: 53-04-23 или 53-04-78 (круглосуточно).

Фото администрации города Тамбова