Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 10:51

В Тамбове отслужившие новогодние елки отправят на ипподром

Для этого дерево надо оставить рядом с мусорными контейнерами
Марина МАКОВЛЕВА
Выбрасывать елку в контейнер не стоит, она еще может принести пользу

Выбрасывать елку в контейнер не стоит, она еще может принести пользу

В рамках экологической акции тамбовчане могут оставить свою елку рядом с мусорными контейнерами. Оттуда ее обязательно заберут сотрудники ТСК.

Дерево измельчат и отправят на ипподром, где получившаяся щепа и иголки будут смешаны с песком для посыпки манежа. Кроме того, хвоя служит полезным лакомством для животных.

Администрация города Тамбова напоминает, что выбрасывать деревья в мусорные контейнеры нельзя. Это крупногабаритные отходы, которые должны утилизироваться на специальных площадках.

Фото администрации города Тамбова