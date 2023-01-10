В Тамбове отслужившие новогодние елки отправят на ипподром

Выбрасывать елку в контейнер не стоит, она еще может принести пользу

В рамках экологической акции тамбовчане могут оставить свою елку рядом с мусорными контейнерами. Оттуда ее обязательно заберут сотрудники ТСК.

Дерево измельчат и отправят на ипподром, где получившаяся щепа и иголки будут смешаны с песком для посыпки манежа. Кроме того, хвоя служит полезным лакомством для животных.

Администрация города Тамбова напоминает, что выбрасывать деревья в мусорные контейнеры нельзя. Это крупногабаритные отходы, которые должны утилизироваться на специальных площадках.

Фото администрации города Тамбова