Жительницу Пичаевского района обвиняют в публичном оскорблении представителя власти

Прокурор Пичаевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Ее обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, участковый уполномоченный заметил в общественном месте нетрезвую женщину. Ее доставили в медицинское учреждение для освидетельствования.

- Там, в присутствии посторонних лиц, не имеющих отношения к правоохранительным органам, обращаясь к сотруднику полиции, обвиняемая высказала в его адрес слова, которые унижают честь и достоинство, порочат деловую репутацию сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, а также являются оскорбительными, нецензурными, бранными и неприличными, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Уголовное дело направлено мировому судье Пичаевского района для рассмотрения по существу.