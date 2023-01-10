Руководитель тамбовской фирмы по решению суда вернет 36 миллионов рублей, которые он не заплатил в качестве налогов

Прокуратура Октябрьского района Тамбова обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства ущерба, причиненного налоговым преступлением. Ранее руководителю коммерческой организации вынесли приговор за совершение преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Выяснилось, что в период с 2018 по 2020 годы, включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения, мужчина умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму около 36 миллионов рублей.

- Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденного в доход государства незаконно полученные денежные средства, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Вступившее в законную силу решение суда находится на исполнении в службе судебных приставов и контролируется прокуратурой.