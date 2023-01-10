Морозы не собираются отступать от Тамбовской области

По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 11 января на территории Тамбовской области сохранится аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы.

- В условиях низких температур, по возможности, воздержитесь от продолжительного пребывания на улице. Во избежание переохлаждения или обморожения, надевайте теплую одежду и обувь, - напоминают жителям в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, а также соблюдать скоростной режим.