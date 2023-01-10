Тамбовчанин ранил приятеля ножом в живот

В полицию Мичуринска поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о конфликте между двумя мужчинами. На место преступления выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что в процессе затяжного распития спиртных напитков между двумя приятелями произошла ссора, в результате которой один из них набросился а знакомого с ножом и ранил его в живот. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Мичуринска.

В совершении преступления заподозрили 34-летнего мужчину, его задержали и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.