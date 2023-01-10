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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:49

Жительница Моршанского района нашла чужую карту и отправилась с ней за покупками

Женщину могут привлечь к уголовной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Моршанска поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Она рассказала, что с ее счета произошли 2 списания. После этого девушка немедленно заблокировала свою банковскую карту.

Сотрудники уголовного розыска установили, кто мог быть причастен к преступлению. Они вышли на 36-летнюю жительницу Моршанского района. Женщину задержали, она дала признательные показания.

Как выяснилось, женщина нашла карту и решила воспользоваться бесконтактным способом оплаты. Она совершила покупки в двух магазинах на общую сумму более 2 500 рублей.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.