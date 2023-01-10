В Рассказово из-за возгорания на подстанции остановились 5 котельных

Последствия аварии быстро устранили

10 января в 5 часов 10 минут утра в Рассказово произошло возгорание на трансформаторной подстанции, которая находится на ул. Ленинградской, 96. Из-за этого остановили свою работу 5 городских котельных, в зоне отключения оказались 40 частных домов. На место ЧП выехало одно пожарное отделение ПСЧ-24. Выяснилось, что последствия происшествия оперативно устранили.

- К 8 часам 25 минутам все котельные были в работе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.