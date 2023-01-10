В Тамбовской области стартовала всероссийская олимпиада школьников

В испытаниях участвует более 3 тысяч старшеклассников

10 января в Тамбовской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Юные тамбовчане будут состязаться в знаниях по 23 предметам из 24-х за исключением итальянского языка.

Серию олимпиад открыл французский язык, в испытаниях участвуют 10 человек из школ Тамбова и Мичуринска.

Соревнования продлятся до 21 февраля. Участие в региональном этапе примут более 3 тысяч учеников 9-11 классов. Проверять работы в регионе будут специальные жюри, состоящие из ведущих представителей профессорско-преподавательского состава вузов.

С предварительными результатами олимпиадных работ можно познакомиться здесь. Получить консультацию участники олимпиады и их родители могут по телефону горячей линии министерства образования и науки Тамбовской области – (4752) 79-23-54.

Напомним, что дипломы олимпиады действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

- В прошлом году победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали пять учеников школ Тамбовской области. А обучающиеся лицея № 14 города Тамбова - Антон Балабанов и Ирина Скрипцова заняли первое место в рейтинге среди всех участников олимпиады по истории, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области