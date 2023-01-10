В Токаревке мужчина кинулся с ножом на родную сестру

Участковые уполномоченные полиции выявили ранее совершенное преступление. Ночью в Токаревке на переулке Мичурина поссорились родственники. 31-летняя девушка пришла домой и обнаружила брата пьяным. 27-летний мужчина начал вести себя агрессивно и схватился за нож, угрожая убить сестру. К счастью, девушке удалось выхватить нож у злоумышленника и убежать.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, мужчина, уже имевший ранее проблемы с законом, дал признательные показания. Кухонный нож с отпечатками пальцев был изъят и отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.