Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 8:51

Тамбовчака на иномарке врезалась в «Газель»

52-летняя женщина после аварии попала в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ДТП произошло на улице Бастионной

ДТП произошло на улице Бастионной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала водитель иномарки, произошла 9 января в 12 часов 45 минут на проезжей части по улице Бастионной в районе дома №29 кор.5 города Тамбова. 52-летняя женщина, управляя автомобилем «RENAULT KAPTUR», выезжала с прилегающей территории и столкнулась с «ГАЗ А64R42» под управлением 43-летнего водителя.

- В результате аварии водителя «RENAULT KAPTUR» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.