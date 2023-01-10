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НовостиОбщество10 января 2023 7:20

В праздники тамбовские полицейские поймали 9 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Дети не могут появляться на улице без родителей с 10 вечера до 6 утра
Марина МАКОВЛЕВА

За новогодние праздники полицейские обнаружили в Тамбове 9 несовершеннолетних, гулявших на улице в ночное время без сопровождения взрослых. По закону комендантский час для детей действует с 22.00 до 6 утра.

- При нахождении несовершеннолетнего в неположенном месте в запрещенное время сотрудником полиции составляется протокол. В документе подробно указывается, где, в какое время и при каких обстоятельствах был обнаружен безнадзорный ребенок. Копия протокола вручается родителям. Если они не согласны с фактом задержания, то могут оспорить его в вышестоящем органе, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.