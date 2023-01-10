Тамбовские поисковики «Лиза Алерт» пригашают новичков на встречу

Чтобы попасть на встречу, нужна регистрация.

21 января в 11.00 поисковый отряд «Лиза Алерт» Тамбовской области проводит встречу для тех, кто хочет вступить в его ряды. Встреча желающих состоится в холле библиотеки им. А.С. Пушкина (Тамбов, Интернациональная, 17).

Здесь новички узнают, кто такой доброволец «Лиза Алерт», как правильно собраться на поиск, для чего нужен форум и многое другое, а также смогут задать интересующие вопросы.

- Берем с собой друзей, родственников, знакомых, коллег - будем рады всем! – отмечают в поисковом отряде.

Чтобы попасть на встречу, необходимо зарегистрироваться здесь. Для прохода в библиотеку нужен паспорт.

Фото поискового отряда "Лиза Алерт" Тамбовской области