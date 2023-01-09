Тамбовские баскетболисты проиграли на Урале

После этого матча тамбовчане располагаются на 11-м месте с 21 очком. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Ревде в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «Темп-СУМЗ-УГМК» принимал «Тамбов». Уступив в первой четверти 14:24, «волки» не смогли прийти в себя, хотя выстояли в двух следующих игровых отрезках – 22:22 и 29:29. Результат четвертой четверти и всего матча – 18:17 и 103:82 в пользу «Темпа».

В ТОП-5 результативных игроков «волков» вошли – Максим Хозяшев (17 очков), Никита Иванов (16), Иван Белоусов (15), Роман Баландин (13) и Владислав Бобровских (восемь).

После этого матча тамбовчане располагаются на 11-м месте с 21 очком. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (29 баллов), московская «Руна» (27) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (25). Теперь 11 января тамбовчане сыграют на выезде с «Уралмашем». Начало игры в 17:00.