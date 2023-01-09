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НовостиОбщество9 января 2023 15:07

В Тамбове начали заливать катки

К выходным будут готовы первые из них
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Устойчивый мороз позволил городским службам приступить к обустройству площадок для катания на коньках. В этом году в Тамбове будет 23 катка. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти на треть. 9 января бригада мастеров приступила к заливке катков на многофункциональных спортивных площадках. Первые по адресам Володарского, 39 и Рабочая, будут готовы уже к выходным.

Самый большой городской каток расположен за Тезиковым мостом. Его заливают уже четвертый день. Сотрудники Дирекции городского хозяйства просят тамбовчан до 19 января не выходить на лёд, чтобы сформировать прочное, ровное покрытие.

- Площадки для массового катания на коньках появятся и на присоединенных к Тамбову территориях. Адреса этих катков станут известны в ближайшие дни, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.