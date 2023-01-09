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НовостиОбщество9 января 2023 14:27

Тамбовские полицейские помогли замерзающему на трассе водителю

Мужчина съехал в кювет и его машина застряла в снегу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя обогрели и помогли ему починить автомобиль

Водителя обогрели и помогли ему починить автомобиль

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Сотрудники Госавтоинспекции помогли не замерзнуть мужчине, который попал в ДТП. Двигаясь по авто дороге Р-22 Каспий водитель не справился с управлением на заснеженной дороге съехал в кювет, повредил автомобиль и застрял в снегу. Все его попытки выбраться из «снежного плена» оказались бесполезны. Помощь водителю оказали сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС, в составе старшего лейтенанта Забровского Дмитрия и лейтенанта полиции Колодина Александра. Сотрудники помогли замерзающему водителю - напоили горячим кофе и оказали техническую помощь в ремонте его машины.

- Благодаря своевременным и оперативным действиям автоинспекторов мужчина не пострадал и продолжил движение, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.