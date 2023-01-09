Тамбовчанка украла у знакомого 15 тысяч рублей и потратила их на спиртное и еду

В полицию поселка Умет поступило сообщение о краже в селе Масловка. В доме 65-летнего мужчины собралась компания. Из кармана 40-летнего гостя пропало 15 тысяч рублей. Позже потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 50-летняя женщина. Она созналась, что взяла деньги и потратила их на алкоголь и продукты.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, злоумышленнице придется возместить мужчине материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.