В правительстве Тамбовской области произошли очередные назначения

9 января в правительстве Тамбовской области произошел ряд назначений в нескольких министерствах. Так, министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области назначена Елена Бабикова. Она окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент», Московский государственный строительный университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Ранее возглавляла Фонд капитального ремонта Липецкой области. С февраля 2022 года занимала должность начальника управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области назначен Алексей Власов. Имеет высшее образование по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» (Тамбовский государственный технический университет) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина). У Алексея Власова - большой стаж работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе на руководящих должностях. С марта 2022 года являлся руководителем управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.

Министерство культуры Тамбовской области в ранге исполняющего обязанности министра возглавил Юрий Голубев. Он окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», прошел профессиональную переподготовку в сфере государственного и муниципального управления в Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина. Более 10 лет руководил управлением культуры и архивного дела Тамбовской области.

Директором департамента ветеринарии Тамбовской области назначен Алексей Филин. Он окончил Санкт-Петербургский ветеринарный институт по специальности «Ветеринария». Вся трудовая биография Филина связана с ветеринарией. С 2015 года возглавлял управление ветеринарии Тамбовской области.