Жительница Рассказова присвоила чужую сумку с деньгами, забытую в магазине

В отдел полиции Рассказовского района обратился 61-летний житель села Верхнеспасское. Он рассказал, что забыл свою сумку с деньгами на прилавке магазина в Рассказове. В итоге сумку кто-то украл.

Запись с камеры видеонаблюдения позволила выяснить, что к краже причастна местная жительница. 44-летняя женщина дала признательные показания.

- Установлено, что украденные деньги были потрачены сразу после кражи, задержанной придется возместить причиненный материальный ущерб. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.