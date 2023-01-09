В Моршанском районе в пожаре пострадал пожилой мужчина

В регионе зафиксировано 26 пожаров Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За неделю на территории Тамбовской области произошло 26 пожаров. Один человек пострадал, еще одного тамбовчанина удалось спасти.

В Тамбове на улице Комсомольская в кирпичном доме выгорел матрац. Из огня удалось спасти мужчину. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 1 специализированной пожарно-спасательной части.

В селе Коршуновка Моршанского района в блочном доме выгорели пристройка, чердак и комната. В пожаре пострадал 91-летний мужчина. Как рассказали в ГУ МС по Тамбовской области, возгорание ликвидировали 2 отделения 28 пожарно-спасательной части, 1 отделение 39 пожарной части.