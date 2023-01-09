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НовостиПроисшествия9 января 2023 11:19

В Моршанском районе в пожаре пострадал пожилой мужчина

Еще одного тамбовчанина удалось спасти из огня в областном центре
Марина МАКОВЛЕВА
В регионе зафиксировано 26 пожаров

В регионе зафиксировано 26 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За неделю на территории Тамбовской области произошло 26 пожаров. Один человек пострадал, еще одного тамбовчанина удалось спасти.

В Тамбове на улице Комсомольская в кирпичном доме выгорел матрац. Из огня удалось спасти мужчину. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 1 специализированной пожарно-спасательной части.

В селе Коршуновка Моршанского района в блочном доме выгорели пристройка, чердак и комната. В пожаре пострадал 91-летний мужчина. Как рассказали в ГУ МС по Тамбовской области, возгорание ликвидировали 2 отделения 28 пожарно-спасательной части, 1 отделение 39 пожарной части.