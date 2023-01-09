Тамбовская ФАС раскрыла картель на 300 млн рублей при поставке ГСМ в государственные организации региона

ФАС России признала ООО «Эко», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Нефтетранс-Тамбов» нарушившими антимонопольное законодательство.

Компании заключили картельное соглашение, чтобы поддержать высокие цены на торгах. Всего при их участии состоялось 369 торгов на поставку бензинов и дизельного топлива в государственные организации и учреждения Тамбовской области. Общая сумма контрактов составила 301 567 814 рублей.

Антимонопольная служба установила, что компании находились по одному адресу и использовали общую инфраструктуру для участия в торгах, а также фактически отказались от конкурентной борьбы в ходе торгов.

- Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщают в УФАС России по Тамбовской области.