Рособрнадзор утвердил график проведения Всероссийских проверочных работ на 2023 год

Задача ВПР - проверить знания школьников

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила график проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2023 году. Проверочные работы пройдут с 1 марта по 20 мая. Точные даты школа определяет самостоятельно.

Проверочные работы для 4-5-классников проводятся по всем учебным предметам. Для учеников 6-8 классов обязательно написать работы по русскому языку и математике.

- Кроме того, шестиклассникам предстоит выполнить ВПР по двум предметам на основе случайного выбора из перечня учебных предметов: «История», «Биология», «География», «Обществознание», семиклассникам – «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», восьмиклассникам - «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия», - пояснили в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Школьники с 5 по 8 класс могут выполнить задания в компьютерной форме.

Что касается старшеклассников, то для них ВПР проводятся в режиме апробации. Решение об участии в учеников 10 и 11 классов школа принимает самостоятельно.

Напомним, то ВПР это контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они позволяют оценить уровень подготовки школьников с учетом требований федеральных образовательных стандартов.

Фото министерство образования и науки Тамбовской области