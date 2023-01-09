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НовостиПроисшествия9 января 2023 10:19

Жителя Рассказова судят за вождение в состоянии опьянения

Ранее мужчину уже привлекали за отказ от медосвидетельствования
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По версии предварительного расследования, 34-летний мужчина сел за руль пьяным. При этом ранее он уже был оштрафован за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как пояснили в Рассказовской межрайонной прокуратуре, уголовное дело, с утвержденным обвинительным актом, направлено межрайонным прокурором в суд для рассмотрения по существу.