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НовостиОбщество9 января 2023 10:01

У желающих принять участие в конкурсе «Тамбов – наш общий дом» еще есть время

Заявку на участие можно подать до 15 января
Марина МАКОВЛЕВА
Победителей конкурса ждут денежные призы

Победителей конкурса ждут денежные призы

15 января завершается прием заявок на участие в конкурсе общественных проектов «Тамбов - наш общий дом». В этом году конкурс проводится по двум номинациям — «Город моими глазами» и «Культурная жизнь моего двора».

- Участники могут представить проекты, касающиеся благоустройства города, двора, улицы или организации мероприятий и акций в сфере патриотического воспитания, сплочения соседей и преемственности поколений. Победители и лауреаты будут награждены денежными премиями, подарками и дипломами, - рассказали в администрации города Тамбова.

Подать документы можно в комитет по делам горожан и связям с общественностью по адресу: улица Советская, 182, кабинет 23. Для справок можно обратиться по телефону: 48-15-76. Также о конкурсе можно почитать здесь.

Фото администрации города Тамбова