У желающих принять участие в конкурсе «Тамбов – наш общий дом» еще есть время

Победителей конкурса ждут денежные призы

15 января завершается прием заявок на участие в конкурсе общественных проектов «Тамбов - наш общий дом». В этом году конкурс проводится по двум номинациям — «Город моими глазами» и «Культурная жизнь моего двора».

- Участники могут представить проекты, касающиеся благоустройства города, двора, улицы или организации мероприятий и акций в сфере патриотического воспитания, сплочения соседей и преемственности поколений. Победители и лауреаты будут награждены денежными премиями, подарками и дипломами, - рассказали в администрации города Тамбова.

Подать документы можно в комитет по делам горожан и связям с общественностью по адресу: улица Советская, 182, кабинет 23. Для справок можно обратиться по телефону: 48-15-76. Также о конкурсе можно почитать здесь.

Фото администрации города Тамбова