Тамбовчанин, пытавшийся убить знакомого, попросил смягчить наказание на оставшийся срок

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона принял участие в рассмотрении судом ходатайства 48-летнего осужденного. Мужчина просил заменить оставшийся срок более мягким видом наказания.

В 2022 году осужденного приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство.

Из-за ревности и вражды, осужденный напал на мужчину в подъезде. Он нанес ему не менее 9 ударов ножом, но потерпевший активно сопротивлялся, поэтому довести преступление до конца не удалось. Он остался жив благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи.

- В ходатайстве осужденный указал, что полностью осознал свою вину и хочет вернуться к добропорядочной и законопослушной жизни в обществе. Однако, за период отбывания наказания мужчина нарушал установленный режим содержания, за что имел взыскания, а также не проявил устойчивого положительного поведения, которое свидетельствовало бы о его исправлении, - рассказали в Тамбовской прокуратуре по надзору за исправительными учреждениями.

Учитывая это, суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного.