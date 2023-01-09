58-летний житель Мучкапа сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

Прокуратура Мучкапского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в ДТП со смертельным исходом, сопряженном с оставлением места его совершения и совершенном лицом, не имеющим прав.

По версии следствия, на трассе «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» 58-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода. 82-летний мужчина шел по обочине и вел велосипед. В результате полученных травм пенсионер скончался на месте. Обвиняемый скрылся с места ДТП.

Как пояснили в прокуратуре Мучкапского района, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.