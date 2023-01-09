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НовостиОбщество9 января 2023 9:00

Жители Суравы пожаловались на нехватку контейнерных площадок

Роспотребнадзор через суд обязал администрацию Суравского сельсовета устранить нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по обращениям жителей села Сурава Тамбовского района.

Как выяснилось, требования санитарного законодательства РФ администрацией Суравского сельсовета не исполнялись. В селе не хватало контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском, требуя обязать местную администрацию устранить нарушения.

- Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию Суравского сельсовета разместить контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.