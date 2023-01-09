Тамбовчанин расплатился чужой картой за покупки в онлайн-магазине

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Инжавино. Мужчину обвиняют в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, обвиняемый решил купить товар через мобильное приложение. Правда денег на счету у него не было, поэтому он задумал воспользоваться средствами с банковской карты знакомого. Данные его карты были мужчине знакомы, так как ранее он делал покупки по его просьбе.

Мужчина заказал 7 наименований товара на общую сумму около 3 тысяч рублей и оплатил их банковской картой потерпевшего.

- Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в Инжавинский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.