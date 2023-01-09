Бывшего директора ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергея Конобеева приговорили к 6 годам тюрьмы за мошенничество

Прокуратура Советского района города Тамбова поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве жилья.

Суд установил, что ООО «ИнвестСтройТамбов» возводило десятиэтажный жилой дом по улице Киквидзе. Квартиры в нем фирма продавала через договоры участия в долевом строительстве или договоры инвестирования.

Сергей Конобеев, являясь на тот момент генеральным директором компании, знал, что ее деятельность убыточна и фирма не может исполнять свои обязательства. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел деньгами знакомого. Тот дал ему 1 200 000 рублей на покупку квартиры в строящемся доме, но подсудимый вовсе не планировал тратить эти деньги на приобретение жилья.

- Спустя полтора года подсудимый заключил с другим гражданином договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого года, предметом которого явилась та же самая квартира, фактически ранее уже проданная потерпевшему, тем самым дважды продал одну и ту же квартиру двум разным людям, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

На сей раз Сергея Конобеева приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в 2020 году Ленинский районный суд города Тамбова уже выносил обвинительный приговор бывшему депутату тамбовской городской Думы и экс-гендиректору «ИнвестСтройТамбов» Сергею Конобееву. Тогда он получил 4,5 года колонии за мошенничество при долевом строительстве. А в 2021 году Советский районный суд города Тамбова приговорил его еще к 6 годам в колонии общего режима – и вновь за мошенничество.