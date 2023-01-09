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НовостиПроисшествия9 января 2023 8:02

Житель Мичуринска фиктивно «прописал» у себя гостей из ближнего зарубежья

Мужчине может грозить реальный срок
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть ОМВД России по Мичуринску поступила информация о фиктивной постановке на миграционный учет. Сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции выявили, что в доме на улице Ржевской 32-летний мужчина фиктивно зарегистрировал двух граждан государства ближнего зарубежья. В действительности владелец недвижимости и не думал сдавать жилье.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, нарушитель дал признательные показания. За подачу ложных сведений ему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.