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НовостиПроисшествия9 января 2023 7:29

Жительница Инжавинского района незаконно продавала алкоголь на дому

Женщине грозят исправительные работы или штраф
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступило сообщение о незаконной продаже вино-водочных изделий. 56-летняя жительница улицы Центральной села Паревка Инжавинского района прежде уже попадалась на том, что нелегально продавала спиртное у себя на дому.

Женщина призналась в преступлении, алкоголь у нее изъяли. Возбуждено уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

- Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.