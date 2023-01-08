Тамбовские «волки» капитулировали в Новокузнецке

После сегодняшнего игрового дня тамбовчане идут 11-ми с 45 очками. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 7 января, в Новокузнецке в рамках регулярного чемпионата ВХЛ местный «Металлург» принимал «Тамбов». Уже на 10-й минуте был предрешен исход встречи после того, как Мальцев, Мокрушев и Теряев довели перевес «Кузни» до трех шайб. В двух оставшихся периодах команды разошлись миром с одинаковым счетом 1:1. По разу хозяев огорчили Попов (23-я, 1:3) и Баин (51-я, 2:4). Итог поединка – 5:2 в пользу «Металлурга».

После сегодняшнего игрового дня тамбовчане идут 11-ми с 45 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (58 баллов), новокузнецкий «Металлург» (56) и пензенский «Дизель» (53). Теперь 10 января «Тамбов» сыграет в Красноярске с местным «Соколом» (седьмое место, 49 очков). Начало встречи в 15:00.