В Мичуринском районе планируют заменить мост, который отремонтировали в 2022 году

В Тамбовской области прошло расширенное выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности. На повестке дня - вопросы жизнеобеспечения посёлка Лесохимучасток Мичуринского района в связи с подтоплением полотна моста через реку Воронеж. На совещании присутствовали руководители Мичуринского района, подразделений МЧС и ведомственных структур.

Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о подтоплении полотна низководного деревянного моста, построенного в 1989 году и капитально отремонтированного в 2022 году.

Уровень воды над полотном моста доходил до 30 сантиметров. Проезд автотранспорта по мосту закрыт, выставлены предупреждающие сигнальные знаки, охрана осуществляется сотрудниками полиции. Транспортное сообщение организовано по альтернативной дороге через лесной массив.

По информации МЧС, угрозы подтопления населенного пункта, где проживает порядка 170 человек, нет. Потенциально опасных объектов нет, социально значимые и экономические объекты в зону затопления не попадают. Эвакуации населения не требуется.

По итогам оперативного совещания было принято решение изучить технические альтернативы, которые позволят исключить ЧП в будущем.

- При необходимости построить новый железобетонный мост, будет дано указание оперативно разработать проектно-сметную документацию, - сообщили в пресс-службе правительства региона.