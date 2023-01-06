Тамбовские хоккеисты победили в Омске

7 января «Тамбов» сыграет в Новокузнецке. Начало встречи в 9:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 5 января, в Омске в рамках регулярного чемпионата ВХЛ местные «Омские Крылья» принимали «Тамбов». На 10-й минуте Егор Артамонов вывел гостей вперед. На 14-й минуте Дмитрий Шешин выправил ситуацию, но на первый перерыв «волки» ушли, ведя в счете. На 18-й минуте цель поразил Тимур Фаткуллин. Во втором периоде верх взяли хозяева – с идентичным счетом 2:1. В составе «Тамбова» отличился Владимир Бобылев (26-я, 3:1). Точку же в матче на 58-й минуте матча поставил Антон Лазарев. Итог – 4:3 в пользу гостей. Кстати, это уже второй решающий бросок Антона кряду – в последнем матче 2022 года он помог «волкам» одолеть казанский «Барс» (3:2).

После сегодняшнего игрового дня тамбовчане идут 11-ми с 45 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (58 баллов), новокузнецкий «Металлург» (54) и пензенский «Дизель» (53). Теперь 7 января «Тамбов» сыграет в Новокузнецке. Начало встречи в 9:00.