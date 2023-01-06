30 тысяч тамбовчан стали безработными в 2022 году

В Министерстве труда и занятости населения Тамбовской области подвели тоги работы за минувший год. Рынок труда в 2022 году был стабилен, количество безработных в регионе уменьшилось.

Всего в 2022 году за услугами службы занятости обратилось более 30 тысяч граждан, работодателями заявлено более 32 тысяч вакансий со средней заработной платой 42 тысячи рублей.

Велась работа по переобучению и более 3 тысяч жителей Тамбовщины получили новые профессии, востребованные на рынке труда региона.

- Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке, способствовали сохранению рабочих мест или временному трудоустройству более 2 тысяч тамбовчан, на эти цели из федерального бюджета направлено более 115,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.