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НовостиОбщество5 января 2023 15:15

Перед Рождеством в Тамбовской области проверили безопасность храмов

Обследовано 92 культовых учреждения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области накануне празднования Рождества Христова провели профилактические мероприятия в 92 храмах, церквях и монастырях. При этом особое внимание уделялось наличию путей эвакуации и эвакуационных выходов, чтобы они были свободны в случае возникновения экстренной ситуации. Сотрудники МЧС проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения и системы пожарной автоматики, безопасность использования праздничной иллюминации и электроприборов, целостности электропроводки.

- В Рождественскую ночь в церквях и храмах региона во время богослужений также будут дежурить сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области, - сообщили в региональном ведомстве.