В Мичуринске нашли почти 12 тысяч пачек контрафактных сигарет

Полицейские Мичуринска выявили факт незаконного предпринимательства. 57-летний мужчина организовал в торговом павильоне на улице Филиппова наукограда продажу сигарет с признаками контрафакта. Во время опроса он признал, что хранил продукцию без соответствующей документации и с фальсифицированными лейблами. Как правило, такая продукция изготавливается с нарушением технологии и имеет низкое качество.

В результате из незаконного оборота полицейские изъяли 11 680 пачек сигарет. Назначена экспертиза, по результату которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- В настоящее время следственные действия по этому факту продолжаются, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сообщить о торговле продукцией с признаками контрафакта можно по круглосуточному телефону доверия полиции 79-09-54.