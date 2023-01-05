Тамбовчанам обещают аномальные морозы

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Тамбовскую область придут атмосферные циклоны, из-за которых с 6 по 10 января 2023 года на территории области ожидается аномальная холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы (до -26), ночью местами сильный снег, на дорогах гололедица, утром и днем местами метель.

- В связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Тамбовской области рекомендует по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Водителей просят соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии, - пояснили в ГУ МЧС России по региону.