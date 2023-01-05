Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей тамбовских энергетиков с Новым годом

Поздравление детей сотрудников компании является традицией

Новый год – любимый праздник и детей, и взрослых. Руководство филиала «Тамбовэнерго» организовало праздничное шоу для детей сотрудников в здании исполнительного аппарата предприятия. Ребята с удовольствием посетили рабочие места своих родителей.

Поздравить ребятишек пришли Дед Мороз, Снегурочка и волшебные сказочные персонажи. Вместе с ними мальчики и девочки смотрели детскую сказку, пели новогодние песни, рассказывали стихи про зиму и Новый год, а также с большим интересом участвовали в различных конкурсах и викторинах.

Веселый праздник никого не оставил равнодушным – участники искренне благодарили гостей за подаренные впечатления и массу положительных эмоций!

- «Тамбовэнерго» придерживается доброй традиции заботиться не только о сотрудниках, но и об их семьях. Новогодние елки – одна из таких мер поддержки, а также прекрасная возможность подарить детям праздник. Думаю, что это новогоднее представление стало для ребят маленьким новогодним чудом, которое надолго останется в памяти», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.