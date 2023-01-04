Мобилизованные тамбовчане и члены их семей получат бесплатную реабилитацию

В Тамбовской области продолжается работа по организации мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Так, в соответствии с постановлением Правительства региона, данным гражданам предусмотрено предоставление реабилитационных услуг бесплатно.

Реабилитация осуществляется на базе Центра социальной помощи «Жемчужина леса», а также Социально-реабилитационного центра «Серебряный бор» по специально разработанной программе.

Специалисты учреждений помогут тамбовчанам, участникам специальной военной операции, пройти курс оздоровления после участия в боевых действиях, включающий социально-медицинскую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию. Для получения помощи по оздоровлению необходимо обратиться в центр социальных услуг для населения по месту регистрации. Информацию по организационным вопросам можно получить по телефонам: (4752) 62-40-91 и 49-25-31.

- Информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объясняем.рф», - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.