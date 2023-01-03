У тамбовчанина нашли больше трех килограммов марихуаны

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области вычислили 43-летнего мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

В его дачном домике оперативники обнаружили и изъяли марихуану общей массой 3326,53 граммов.

По версии оперативников, подозреваемый вырастили на своем дачном участке несколько кустов конопли, после чего собрал урожай и, измельчив растения, получили марихуану.

- В настоящее следственной частью СУ УМВД возбужденно уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.