В Тамбове полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

За красивыми этикетками - неизвестное содержимое Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД получили информацию о незаконной продаже алкоголя в Тамбове. В гараже у 60-летнего тамбовчанина обнаружили канистры со спиртом и готовы к продаже водку и коньяк.

Документов на продукцию и лицензии на продажу алкоголя у мужчины не было. Как оказалось, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную торговлю спиртным.

Из гаража изъято около 1800 литров спиртосодержащей жидкости, 1300 бутылок готовой к реализации алкогольной продукции различного наименования, оборудование для разлива алкоголя, пустые бутылки, этикетки, пробки. Возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и продаже алкоголя.

- В рамках проведения следственных мероприятий назначены пищевая и технико-криминалистическая экспертиза, кроме того будет установлено откуда поставлялась контрафактная продукция. В настоящее время следственные действия продолжаются, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.