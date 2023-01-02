В Тамбовской области 1 января страховые пенсии индексируются на 4,8 %

С 1 января страховые пенсии тамбовчан индексируются на 4,8 %. В среднем выплаты будут увеличены на тысячу рублей в месяц, в результате средний размер пенсии по старости вырастет до 21,9 тыс рублей. Однако для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Как рассказали в отделении Социального фонда России по Тамбовской области, с нового года также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8 % стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10 рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля.