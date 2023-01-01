В Тамбове прошел «Забег обещаний»

Главное - не победа, главное - быть на спорте

Почти 300 тамбовчан приняли участие в «Забеге обещаний – 2023». Он прошел в Тамбове во второй раз.

Пробежка на свежеем воздухе - что может быть лучше 1 января?

- Это не только спортивное мероприятие, а настоящий праздник, где каждый смог проявить свои творческие способности - подойти максимально креативно к выбору костюма и надписи на стартовом номере. Каждый участник преодолел символические 2023 метра и написал обещание самому себе или своим близким, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Тамбовской области.

Также к забегу присоединилось около сотни жителей Котовска и несколько десятков мичуринцев.

Фото министерства физической культуры и спорта Тамбовской области