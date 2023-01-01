В Тамбовской области «Пушкинскую карту» оформили более 38 тысяч человек

В прошедшем году лимит карты составлял 5 тысяч рублей

В Тамбовской области за два месяца вдвое увеличилось число участников программы «Пушкинская карта». Ее оформили более 38 тысяч человек. К проекту подключена 61 организации, в программу включено 1917 региональных событий.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, сумма оплат по «Пушкинской карте» за 11 месяцев 2022 года в регионе достигла 24,2 млн рублей.

Напомним, «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. По этому проекту молодежь от 14 до 22 лет может бесплатно посещать, музеи, театры, кинотеатры и концерты. В 2022 году лимит «Пушкинской карты» составил 5 тысяч рублей, из которых 2 тысячи можно потратить на кинотеатры.

Фото правительства Тамбовской области