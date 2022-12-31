В Тамбове на Рождество ограничат движение

6 и 7 января в Тамбове будет введен ряд ограничений дорожного движения. Эта мера связана с праздничными рождественскими мероприятиями.

С 17.00 6 января и до 1.00 7 января запрещены остановка и стоянка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по четной стороне улицы Степана Разина от переулка Степана Разина до дома 8 по улице Степана Разина.

С 21.00 6 января до 3.00 7 января будет перекрыто движение по улице Степана Разина от Советской до Рассказовского шоссе.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, будет установлено ограждение для отделения подходов к Никольскому храму (улица Красноармейская, дом 1, строение 3) от проезжей части Красноармейской площади с 8.00 6 января до 12.00 7 января.