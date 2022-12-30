31 декабря в Тамбове ограничат движение транспорта

31 декабря в Тамбове будут действовать ограничения дорожного движения, связанные с праздничными мероприятиями.

С 7.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

– по переулку Степана Разина, на участке от улицы Октябрьской до улицы Степана Разина;

– по улице Куйбышева, на участке от улицы Мичуринской до улицы Советской;

– по улице Пензенской, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской;

– по улице Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской;

– по улице Советской, на участке от площади Л. Толстого до улицы Пензенской (по четной стороне улицы);

– по улице Мичуринской, на участке от дома 112 к. А до дома 112 В/1;

– по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебному корпусу Тамбовского государственного технического университета (ул. Мичуринская, д. 112 к. А), и на парковке перед ним, кроме автотранспорта, обслуживающего праздничные мероприятия, и транспорта спецслужб.

С 14.00 вводится запрет на движение транспорта по вышеперечисленным участкам переулка Степана Разина, улицы Куйбышева, улицы Пензенской и проезда к учебному корпусу ТГТУ.

Также, по информации администрации города Тамбова, остановка и, при необходимости, движение транспортных средств будут запрещены с 7.00:

– по улице 40 лет Октября, на участке от улицы комиссара Московского до улицы Гастелло;

– по улице Ванина, на участке от дома 2И до улицы Гастелло;

– по улице Гастелло, на участке от улицы Дорожной до улицы 40 лет Октября.

Кроме того, с 14.00 будут установлены ограждения в парковочном кармане у дома 148 к. 1 по улице Советской.