Дольщик из Котовска не может получить положенное ему жилье

Во время мониторинга социальных сетей следователи выявили информацию о том, что из-за неисполнения взятых на себя обязательств застройщиком и халатного исполнения своих должностных обязанностей различными ведомствами до сих пор не восстановлены права одного из участников долевого строительства из города Котовска Тамбовской области.

- Для выяснения всех обстоятельств руководитель следственного управления СК России по Тамбовской области поручил руководителю Тамбовского МСО Роману Лощинину доложить по существу проблемы и дать правовую оценку изложенным доводам в рамках процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону.