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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 10:01

В магазине Мичуринского района обнаружили контрафактную одежду и обувь

Владельцу магазина может грозить уголовная ответственность
Марина МАКОВЛЕВА
На вещах имеется символика известных брендов

На вещах имеется символика известных брендов

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Мичуринска сообщили о незаконной предпринимательской деятельности. В селе Петровское была выявлена торговая точка, где обнаружен товар с признаками контрафакта.

Местный предприниматель выставил в своем магазине вещи с логотипами популярных брендов. Всего полицейские изъяли 308 комплектов одежды и 105 пар обуви.

- Все изъятое отправлено на экспертизу, по результату которой будет принято процессуальное решение. Если одежда будет признана контрафактной, владельца торговой точки за осуществление незаконной предпринимательской деятельности может ожидать уголовная ответственность, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.