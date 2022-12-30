В магазине Мичуринского района обнаружили контрафактную одежду и обувь

На вещах имеется символика известных брендов Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Мичуринска сообщили о незаконной предпринимательской деятельности. В селе Петровское была выявлена торговая точка, где обнаружен товар с признаками контрафакта.

Местный предприниматель выставил в своем магазине вещи с логотипами популярных брендов. Всего полицейские изъяли 308 комплектов одежды и 105 пар обуви.

- Все изъятое отправлено на экспертизу, по результату которой будет принято процессуальное решение. Если одежда будет признана контрафактной, владельца торговой точки за осуществление незаконной предпринимательской деятельности может ожидать уголовная ответственность, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.